Burhaniye belediyesi besicileri sevindirdi

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde sisteme kayıtlı kişilerin listesi incelenerek ve mahalle muhtarlarından görüş alınarak, kırsal mahallelerde ikamet eden düşük gelirli vatandaşlara yapılan dağıtım, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) gerçekleşti. Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ceplerini düşünmeye ve ekonomilerine katkı sağlamak için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Proje dahilinde toplam 250 hayvancıya 1’er ton mısır silajı verildi.