Burhaniye Belediyesi besicileri sevindirecek

Dağıtım, 31 Ağustos 2018 Cuma günü, Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yapılacak. Sabah saat 09.00’da başlayacak dağıtım gün boyu devam edecek.

Kısa süre önce, hayvancılıkla uğraşan düşük gelirli vatandaşlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla silajlık mısır dağıtımı yapmak üzere çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, 31 Ağustos 2018 Cuma günü silajlık mısırların dağıtımını gerçekleştirecek. BAÇEM’de yapılacak dağıtımda, 250 hayvancıya 1’er ton mısır silajı verilecek. Silaj dağıtımı; İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde sisteme kayıtlı kişilerin listesi incelenerek ve mahalle muhtarlarından görüş alınarak, kırsal mahallelerde ikamet eden düşük gelirli vatandaşlara yapılacak.

Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kısa süre önce, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile zeytine alternatif ürün yetiştirmek amacıyla ortaklaşa Karadut Projesi’ni hayata geçirdiğini ve bu kapsamda 70 çiftçiye toplam bin 250 fidan dağıtıldığını hatırlatan Başkan Uysal, Burhaniye Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların cebini düşünmeye devam edecekleri mesajını verdi. Uysal, Burhaniye sınırlarında hayvancılık yapmak isteyen yatırımcılara yer desteği için düğmeye bastıklarını ve Hisar Mahallesi Köyönü Mevkii’nde yer alan tarla vasfındaki toplam 42 dönüm belediye arazisinin hayvancılık amaçlı projeler için yine kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere 10 yıl süreyle tahsisi veya kiralanmasıyla ilgili proje çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Uysal projeyle, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçladıklarını anlattı.