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12 Temmuz 2017 13:14

Burhaniye Belediyesi devlet hastanesine morg ünitesi hediye etti

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Devlet Hastanesi Morgu için 3 adet ikili morg dolabı aldı.

Burhaniye Belediyesi devlet hastanesine morg ünitesi hediye etti

12 Temmuz 2017 13:14


Burhaniye Devlet Hastanesinin son derece eskimiş morg üniteleri için harekete geçen Burhaniye Belediyesi 2’li olmak üzere toplamda 6 cenazenin aynı anda saklanabileceği morg ünitesini aldı. Burhaniye Devlet Hastanesi morgunda bulunan eski morg ünitelerinin sürekli sıkıntı çıkardığını özellikle yaz aylarında konu ile ilgili zorluklar yaşandığını belirten Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hamit Çetin Burhaniye Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Burhaniye Belediyesi olarak halkımızın iyi gününde yanında olduğumuz gibi kötü gününde yanındayız diyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Cenazeniz Cenazemizdir diyerek tüm cenaze hizmetlerini belediye olarak bedelsiz karşılamaktayız. Burhaniye Devlet hastanemize de bu kapsamda artık kullanılabilir durumda olmayan morg dolapları konusunda yardımcı olduk. Yeni 2’li morg dolapları ile aynı anda 6 cenazenin yatabileceği ünite hediye ettik. Cenazelerin daha sağlıklı saklanabilmeleri ve cenaze yakınlarının gönüllerinin rahat olması için belediyemiz olarak elimizden geleni yapıyoruz. Hastanemize kazandırdığımız morg üniteleri de hizmete girdi” dedi.




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