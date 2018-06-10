Burhaniye Belediyesi, hayvancılığa destek için düğmeye bastı

İlçede kırsal kalkınmanın sağlanması, bölgedeki hayvan varlığının arttırılması, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özendirilmesi amacıyla Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında, ilk etapta pilot uygulama alanı olarak seçilen Hisar Mahallesi Köyönü Mevki’nde bulunan tarla vasfındaki 42 dönüm arazinin altyapı çalışmaları start aldı.

Hisar Mahallesi Köyönü Mevkii’nde mülkiyeti belediyeye ait, 140 ada 31 parselde kayıtlı 20 bin190 metrekare ve 140 ada 35 parselde kayıtlı 21 bin 922 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar, bir plan dahilinde asgari büyüklüğü bin metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında olacak şekilde bölümlere ayrılacak ve bu alanın komple yol, su, elektrik gibi altyapı ihtiyaçları belediye tarafından ikmal edilecek.

Burhaniye’de hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, Hisar Mahallesi’nde bulunan araziler üzerinde gerekli parselasyon ve alt yapı çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Necdet Uysal, “İlçe sınırlarında hayvancılık yapmak isteyen yatırımcılara uygun yer göstermek için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen proje ile 2’şer tane 120 adet sağmal büyükbaş hayvan tesisi ile 125 adet besi büyükbaş hayvan tesisi verme imkanımız olacak. Bunların yanında; yem deposu, doğumhane, idari binalar, silaj ambarı, süt sağım ve gübre çukuru gibi ünitelere yer ayrılacak. Kurulacak inşaat alanı için tüm kurum ve kuruşların görüşleri alındı, imar durumu ile inşaat ruhsatı hazır hale getirildi. Şu anda ihale hazırlık aşamasındayız” dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılacağını ve bu işi yapmak isteyen yatırımcı ya da çiftçilere sunulacağını belirten Uysal, söz konusu projeyle hayvancılığın gelişeceğini, et ve süt ihtiyacının belli seviyede karşılanmış olacağını ve ilçe ekonomisine katkı sağlanacağını vurguladı. Kırsalda yaşayan vatandaşların refahını arttırmayı, kırsal göçün önlenmesini ve gençlerin istihdamını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Uysal, “Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projelerimizi diğer kırsal mahallelerimiz için de öngörmekteyiz. Belediyemize ait tarıma elverişli olmayan arazileri bu şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.