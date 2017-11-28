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28 Kasım 2017 16:01

Burhaniye Belediyesi ihtiyaç sahipleri için çalışıyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi şehir gelinde park ve bahçelerde budanan ağaçlardan elde edilen odunları kesip Burhaniye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi ihtiyaç sahipleri için çalışıyor

28 Kasım 2017 16:01


Burhaniye Belediyesi’nin ara vermeden devam ettiği hizmetlerinden biri olan, ihtiyaç sahiplerine odun dağıtım işi bu kış da devam ediyor. Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün şehir genelinde budadığı ağaçlardan çıkan odunlar, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kesilerek çuvallanıyor. Mahalle Muhtarlarının iş birliği ile her mahallede ihtiyaç sahipleri belirlendikten sonra Belediye ekiplerince odunlar evlere bizzat bırakılıyor. Her kış olduğu gibi bu senede vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Burhaniye Belediyesi olarak kamu ve doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sosyal yardımlaşma hizmetleri kapsamında yoksulun yanında olan Burhaniye Belediyesi, kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde evleri ısıtacak uygulaması olan odun yardımı için çalışmalarını hızlandırdı. Mahalle bazında tüm ihtiyacı olan vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi bu konuda mahalle muhtarlarımız en büyük yardımcımız onların önderliğinde odun dağıtımlarımız devam ediyor” dedi.




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