Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 13:30

Burhaniye Belediyesi ilçeyi modern parklarla donatıyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, ömürlerini tamamlayan çocuk oyun parklarını yenilemeye ve daha güvenli hale getirerek modernize etmeye devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi ilçeyi modern parklarla donatıyor

02 Ağustos 2018 13:30

Öğretmenler Mahallesi merkez parkını estetik ve modern bir park alanına çeviren Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü, çocukların keyifli vakit geçirebileceği modern oyun gruplarının montajını tamamladı. Eskiden toprak olan park alanını kauçuk zeminle döşeyen belediye ekipleri, çocukların rahatça ve güvenle oynayabileceği bir alan oluşturdu.


Vatandaşların spor yapmalarına imkân sağlayacak yeni spor alanları oluşturmak için de çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, parkın yan tarafındaki eski spor aletlerini sökerek yerine yenilerini monte etti ve tek potalık basketbol sahası da yaparak faaliyete soktu.


Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal; eski, paslı ve TSE standartlarına uygun olmayan her çocuk parkını birer birer yenilediklerini belirterek, “Bir yandan çocuklara modern ve güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan da evlatlarımızın sağlığını düşünerek, ilçe genelindeki oyun parklarını modernize ediyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli oyun oynayabilmeleri amacıyla gerekli tüm şartları yerine getiriyoruz. Burhaniye’de aileler, huzur içinde çocuklarını parka oyun oynamaya götürebilecekler” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç