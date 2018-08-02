Burhaniye Belediyesi ilçeyi modern parklarla donatıyor

Öğretmenler Mahallesi merkez parkını estetik ve modern bir park alanına çeviren Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü, çocukların keyifli vakit geçirebileceği modern oyun gruplarının montajını tamamladı. Eskiden toprak olan park alanını kauçuk zeminle döşeyen belediye ekipleri, çocukların rahatça ve güvenle oynayabileceği bir alan oluşturdu.

Vatandaşların spor yapmalarına imkân sağlayacak yeni spor alanları oluşturmak için de çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, parkın yan tarafındaki eski spor aletlerini sökerek yerine yenilerini monte etti ve tek potalık basketbol sahası da yaparak faaliyete soktu.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal; eski, paslı ve TSE standartlarına uygun olmayan her çocuk parkını birer birer yenilediklerini belirterek, “Bir yandan çocuklara modern ve güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan da evlatlarımızın sağlığını düşünerek, ilçe genelindeki oyun parklarını modernize ediyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli oyun oynayabilmeleri amacıyla gerekli tüm şartları yerine getiriyoruz. Burhaniye’de aileler, huzur içinde çocuklarını parka oyun oynamaya götürebilecekler” diye konuştu.