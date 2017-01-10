Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 18:56

Burhaniye Belediyesi kar mücadelesi yapıyor

Burhaniye Belediyesi kar mücadelesi yapıyor

10 Ocak 2017 18:56

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediyesi ekipleri, devam eden kar yağışına karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye’yi etkisi altına alan ve Körfez’de de etkili olan kar yağışı günlük yaşamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Burhaniye Belediyesi ekipleri, yağışların başladığı günden itibaren vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri adına buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü. Yağışların devamı ve havaların aşırı soğukluğu yollarda buzlanmaya neden olurken, Belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Mahallelerin ana arter yollarında tuzlama çalışmalarını sürdüren Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı da tetikte bekliyor. Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal “Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için başlattığımız tuzlama çalışmaları etkili bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendirmek suretiyle sahada sürekli dolaşan ekiplerimiz sıkıntı yaşanan bölgelerimizde buzlanmaya karşı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kırsal Mahallelerimizin ana arter yollarında tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın da kendi imkânları ile ev ve sokaklarına müdahale ettiklerini görüyoruz ve memnun oluyoruz. Zaten bu tip mücadeleler el birliği ile sürdürüldüğü takdirde daha başarılı olmaktadır.” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç