Burhaniye Belediyesi Kimsesiz Çocuklar Kermesine destek oldu

Ankara'da Yargıtay Başkanlığında, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen kermese Burhaniye Belediyesi de zeytinyağları ile destek verdi. Yargıtay Başkanlığının büyük bir özenle hazırlandığı kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen kermes, 16 Ekim Salı günü, Yargıtay Başkanlığında gerçekleşti.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in bizzat katıldığı kermes programına, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da katılarak destek verdi. Burhaniye Belediyesi Zeytinyağlarının da sergilendiği kermese, Yargı Mensuplarının yanı sıra Körfez'den bazı Belediye Başkanları da katıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın, Başkan Yardımcısı Güngör Persil ve BUBYO Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban ile katıldığı kermese ilgi yoğun oldu. Kermes hakkında açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Yargıtay Başkanlığımızın güzel bir amaç uğruna düzenlediği bu kermese katkı vermekten onur duyuyoruz. Buradan kazanılacak gelirler kimsesiz çocuklarımıza destek olacak. Biz de böyle hayırlı bir olayda yerimizi almak istedik ve Belediyemiz Zeytinyağları ile kermese destek verdik. Kermesi düzenleyen başta Yargıtay Başkanımız Sayın İsmail Rüştü Cirit'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bir nebze yardımımız dokunduysa ne mutlu bize” dedi.