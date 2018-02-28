Burhaniye Belediyesi ‘minik eller’i tutuyor

Sosyal belediyecilik anlayışını, hayata geçirdiği projelerle başarıyla sürdürmeye devam eden ve doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşına destek olmaya büyük gayret gösteren Burhaniye Belediyesi, yeni doğum yapan anneleri ve bebeklerini de yalnız bırakmıyor.

Körfez bölgesindeki hastanelerde doğan her Burhaniyeli bebeğin elinden tutmaya özen gösteren Burhaniye Belediyesi, bebeğin aralarına katılmasıyla tüm yaşantıları değişen ailelerin uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bugüne kadar toplam bin 785 anne ve bebek ziyareti gerçekleştiren Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ebeleri, çiçeği burnunda anneleri evlerinde ziyaret ederek, bebek bakımı ve sağlığı konusunda detaylı şekilde bilgilendiriyor. Her gün ortalama 6-7 ev ziyareti yapan sağlık ekipleri, Burhaniye’ye bağlı kırsal mahallelere de hizmet sunuyor.

Proje kapsamında, talep edildiği takdirde anne ve bebek hastaneden eve ambulansla getiriliyor. Lohusa döneminin üçüncü gününden itibaren anneler evlerinde belli aralıklarla ziyaret ediliyor. Sağlık ekipleri ilk ziyarette annelere; bebek bakımı, uyku düzeni, emzirme, bebeğin göbek, pamukçuk ve konak bakımı, gaz çıkarma, pansuman, annenin ve bebeğin beslenmesi, anne sütünü arttırma, sağma ve saklama, annenin banyosu ve kanama takibi, hijyen, sarılıkta yapılması gerekenler, bebeğin silme banyosu ve giydirilmesi ile çocuk bezi kullanımı gibi bilgileri içeren detaylı bir eğitim veriyor. İhtiyacı olanların, iğne ve pansumanları sağlık ekibince yapılıyor. Şayet lohusa depresyonu gibi bir durum varsa annenin evine belediyede görevli psikolog yönlendiriliyor. İlk ziyarette ayrıca Burhaniye Belediyesi’nin hazırladığı ve içinde ıslak mendil, bebek yağı, bebe süngeri ile bebe şampuanının bulunduğu bir hediye paketi de aileye takdim ediliyor.

Bebeğin göbeği düştükten sonra gerçekleştirilen ikinci ziyarette ise bebek banyosu ve bebek masajı uygulamalı anlatılarak, anne ve bebeğin genel sağlık durumu kontrol ediliyor, doğum sonrası oluşabilecek hastalıklarla ilgili bilgi veriliyor. Banyo ve su ısısının nasıl olması gerektiği anlatılıyor. Aile talep ederse bebeğin ilk banyosu sağlık ekipleriyle birlikte yaptırılıyor. Anneler sormak istedikleri her konuyu, sağlık ekiplerine ‘0552 180 88 88 - Alo Minik Eller’ hattından telefonla ulaşarak her zaman danışabiliyor.

Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi annelere de yardım elini uzatıyor. Eğitimlerin yanı sıra ziyaret ettikleri evin ve ailenin durumunu da takip eden sağlık ekipleri; gerektiğinde odun, kömür, erzak, eşya, beşik, bebek malzemeleri, bebek kıyafetleri ve bez yardımı da yapıyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da proje kapsamında zaman zaman anne ve bebeklerini ziyaret ederek, onları bizzat tebrik ediyor. Sağlıklı nesiller için bilinçli anneliğin önemli olduğunu ve projeyle ilgili çok olumlu geri dönüş aldıklarını vurgulayan Uysal, “Biz, beşikten mezara kadar sosyal belediyeciliğe inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Belediyemizin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri de ‘Minik Eller.’ Anne gelişirse aile, aile gelişirse toplum gelişir. Bu noktadan hareketle yeni anneleri yalnız bırakmamak adına başlattığımız proje çok beğeniliyor. Bu projeyle genç annelerin tedirginliklerini en aza indirmeyi ve çocuklarını daha bilinçli şekilde yetiştirebilmelerini amaçladık. Birçok teşekkür maili alıyoruz. Ailelerimiz 24 saat bize ulaşabiliyorlar, acil durumda sormak istediklerini sorabiliyorlar. Bebekleri için her zaman en iyisini isteyen annelerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Deneyimli ve alanında uzman ebelerimiz ile projemiz daha da büyüyerek devem edecek.”dedi.

6 günlük Tuana bebeğin annesi, 22 yaşındaki Beste Kahraman, “Belediye sağlık ekibinin bilgi vermek amacıyla geldiğini biliyorduk ama bu şekilde ayrıntılı eğitim verildiğine dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Bu benim ilk doğumum. Hizmetten çok memnun kaldım. Aklımdaki soruları sordum, bilmediklerimi öğrendim. Bir anda başımıza gelse, meraklanacağımız telaşlanacağımız bir konuda rahatlamış olduk. Bilgi sahibi olmak beni çok rahatlattı, iyi bir deneyim oldu.”dedi.