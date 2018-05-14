Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayına hazır

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca belediye tarafından vatandaşlar için iki ayrı iftar çadırı kurulacak. Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ay boyunca erzak paketleri dağıtılacak. 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler ise, Belediye Hizmet Binası önünde saat 22.00’da gerçekleşecek.

Burhaniye Belediyesi tarafından Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi bahçesi ve Cumhuriyet Mahallesi yeni düğün salonu altındaki pazar yerinde kurulacak çadırlarda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinde, bin 500 vatandaş için sıcak yemek dağıtılacak. Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan ve muhtarlar tarafından belirlenen yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye de ay boyunca erzak paketleri dağıtılacak.

Belediye tarafından düzenlenen Ramazan ayının vazgeçilmez eğlenceleri, bu sene de devam edecek. 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler, Belediye Hizmet Binası önünde saat 22.00’da gerçekleşecek. Ramazan şenlikleri 18 Mayıs Cuma günü, Belediye Gençlik Merkezi etkinlikleriyle başlayacak. Aynı gece, Çamlıca Semazen Grubu Burhaniyeliler için sahnede olacak. Vatandaşlar Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan etkinlik ve yarışmaları 25 Mayıs Cuma akşamı da izleyebilecek.

Burhaniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99’uncu yıldönümü vesilesiyle Fener Alayı düzenleyecek. Eski kütüphane önünden saat 21.30’da başlayacak Fener Alayı’nın ardından, kutlamalar Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşecek Gençlik Merkezi etkinlikleriyle devam edecek.

Geçtiğimiz ay Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) tarafından sahnelenen ve Burhaniyeliler tarafından büyük ilgi gören Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’, Ramazan etkinlikleri kapsamında bir kez daha sanatseverlerle buluşacak. Oyun, 26 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.30’da, Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde ücretsiz seyredilebilecek.

Vatandaşlar, 4-13 Haziran arasında gerçekleşecek Belediye Ramazan Şenlikleri kapsamında; Meddah, Hacivat Karagöz, sihirbaz, Kavuklu Pişekar ve kukla tiyatrosunun da aralarında bulunduğu farklı birçok gösteri ve şovla keyifli saatler geçirme imkanı bulacak.