Burhaniye Belediyesi yolların bakım ve onarımına devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış mevsimi öncesinde de yol, kaldırım, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi'ne iletilen vatandaş talepleri ve teknik ekibin tespitleri doğrultusunda çalışmalar yürüten ekipler, daha modern ve güvenli bir Burhaniye için gece gündüz mesai yapıyor. 38 mahallenin tamamına yayılan yapım çalışmalarında yol bakım ve onarım ekipleri görev alıyor. Yaz ayları boyunca 38 mahallede yol yapım işlerini sürdüren ekipler, şimdi de kış aylarının yollar üzerinde oluşturabileceği yıpratıcı etkileri en aza indirmek için pek çok noktada bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Çeşitli sebeplere bozulmuş olan yollarda tamirat işlerini sürdüren ekipler birden fazla ekip ile kırsal mahalle ve merkez mahallelerde parke taş yol tamiri ve asfalt yama işlerini yapıyor. Yol yapım çalışmalarımızın yanı sıra tahrip olmuş yollarda da çalışmalarımız aralıksız sürüyor diye belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Burhaniye genelinde sürdürdüğümüz yol yapım çalışmalarımızın yanı sıra birçok mahallemizde belirlenen ve değişik etkenler ile bozuk olan yollarımızı da tamirat usulüyle yeniliyoruz. Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde sağlıklı ve güvenli ulaşım için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.