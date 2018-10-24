Burhaniye Belediyesi Yörex'te yerini aldı

Burhaniye Belediyesi, yörenin en büyük geçim kaynağı olan zeytinyağlarının tanıtımı için Türkiye genelinde düzenlenen ve ülke genelinde en büyük fuarlardan biri olan YÖREX'e katıldı. Bu sene 24-28 Ekim tarihleri arasında 9.'su düzenlenen YÖREX, Antalya ANFAŞ fuar merkezinde, 24 Ekim'de kapılarını açtı.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 24 Ekim'de kapılarını açtı. Yerli üretimin öneminin vurgulandığı YÖREX'te Anadolu'dan gelen binlerce ürün ziyaretçi ile buluşuyor. Burhaniye Belediyesi de kendi adını taşıyan zeytinyağları ile YÖREX fuarında boy göstererek hem Burhaniye'nin tanıtımını hem de bölgenin en büyük yöresel ürünü zeytinyağlarını tanıtıyor. Zeytinyağlarının yanı sıra Burhaniye'nin tanıtımına yönelik broşür CD ve hediyelik eşyalarının sunumunu da yapan Burhaniye Belediyesi standı katılımcılar tarafından da ilgi görüyor.

Burhaniye Belediyesi olarak Körfezin en büyük zeytin üreticilerinden bir tanesi olduklarını vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Bölgemizin en büyük geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağlarımızın tanıtımına katkıda bulunmak adına ürettiğimiz Burhaniye Belediyesi Zeytinyağlarımızın tanıtımı için ülkemizde düzenlenen en büyük fuarlardan birine katıldık. Belediye güvencesiyle satışa sunduğumuz zeytinyağlarımız sayesinde hem Burhaniye'mizin hem de Burhaniye'mizde üretilen zeytinyağlarının kalitesini tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Körfezin en büyük üreticisi olarak da böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.