Burhaniye Belediyesinden atık su açıklaması

Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte söz konusu alanda incelemeler yapan Akkılınç, Burhaniye halkının içine su serpecek açıklamalar yaptı.

Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Tez-Koop-İş Sendikası tarafından başlatılan 5 yıldızlı otel inşaatından dereye kanalizasyon aktığı yönünde halk arasında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyerek, dereye akan suyun kanalizasyonla alakası olmadığını, sondaj çalışmaları sonucu çıkan yer altı suları olduğunu belirtti. Karınca Deresi’nin Öğretmenler Mahallesi köprüsünden sonra denize döküldüğü ağızda incelemelerde bulunan Akkılınç, dereye akan suyun denize çok yakın bir yerde olan otel inşaatındaki sondaj çalışmaları kapsamında yapılan temiz su tahliyesi olduğunu belirtti. Suyun aktığı yerdeki köpürmenin ise tazyikten meydana geldiğini vurgulayan Akkılınç, “Vatandaşlarımızdan gelen tepkiler üzerine, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Bölge Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz haftalarda söz konusu alanda incelemeler yaptı. Onların da konuyla ilgili hiçbir tereddütleri yok. Aksi halde Mavi Bayrakların iptal edilmesi söz konusu olurdu. TÜRÇEV yetkilileri yaptıkları çalışmalar sonucunda böyle bir şüphenin söz konusu olmadığını bizlere illetti. Ancak konunun sosyal medyada konuşulmaya devam etmesi üzerine, biz de belediye olarak incelemelerde bulunduk, dereye dökülen suyun tamamen yer altı suyu olduğunu ve denize dökülmesinde herhangi bir sorun bulunmadığını tespit ettik. Yaptığımız incelemeler neticesinde, inşaat alanında çalışan işçilerin kullanması için modern tuvaletlerin monte edildiğini, ancak bağlantı yapılmadığından dolayı henüz faaliyete geçmediğini ve bu ihtiyaçların başka bir alanda karşılandığını gördük. Dolayısıyla kanalizasyon atıklarının dereye ve denize dökülmesinin söz konusu olmadığını bir kez daha yerinde tespit etmiş olduk. Ayrıca, dereye akıtılan suyun tahlili için İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından numune de alındı. Sonuçlarını bekliyoruz, halkımızın içi rahat olsun.”