Burhaniye Belediyesi’nden güvenlik sistemine destek

İlçe Jandarma Komutanlığı MOBESE sistemine dahil edilecek kameralar, suç ve suçluyla mücadelede önemli rol oynayacak.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete geçmesinin ardından, kırsal mahallelerin sorunlarını bir bir çözmeye devam eden Burhaniye Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle, suç ve suçlu ile mücadelede önemli rol oynayan kamera sistemlerinin kurulumu için hazırlıklara başladı. Kırsal mahallelerde hırsızlık olaylarının artmasıyla birlikte muhtarlardan gelen taleplere kulak veren Belediye Başkanı Necdet Uysal; Dutluca, Sübeylidere, Yunuslar ve Hisar Mahallelerine toplam 10 adet MOBESE kamera takılması için çalışma başlattı.

Suçla mücadelede önemli caydırıcı etkisi olan ve gerçekleşen adli olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların incelenmesi için büyük önem taşıyan MOBESE kameraların kurulumuna Belediye olarak verdikleri destekle ilgili konuşan Başkan Uysal, toplum huzurunun sağlanması için emniyet güçleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi. Uysal, suç ve suçlularla mücadelede emniyet güçlerinin daha erken müdahalede bulunması ve suça karşı caydırıcılığın artırılması için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.