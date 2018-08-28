Burhaniye Belediyesine sağlık ödülü

Minik Eller, 91 proje arasından Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Belediye Başkanı Necdet Uysal yaptığı açıklamada, “Bu ödül bizi hem gururlandırdı hem de doğru yolda olduğumuzu gösterdi” dedi. 32 üye belediyenin 91 projeyle başvurduğu ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri yarışmasının kazananları belli oldu. Burhaniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla uzun zamandır başarıyla sürdürdüğü ‘Minik Eller Projesi, Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinde Jüri Özel Ödülü’yle onurlandırıldı. Başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapılan jürinin diğer üyeleri Erdem Saker, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Gül Sayan Atanur ve Murat Ar’dan oluştu. Ödüller, 12-14 Ekim 2018 tarihinde Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Belediyeciliği sadece yol ve park yapan, alt yapı inşa eden ve çöp toplayan bir kurum olarak görmediklerini ve önceliklerinin her zaman insan olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Burhaniye Belediyesi olarak ‘önce insan’ dedik ve doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olmayı amaç edindik. Burhaniyemiz’in daha yaşanılabilir bir kent olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Mutlu ve huzurlu bir Burhaniye istiyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına ürettiğimiz projelerle hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Jüri üyelerinin titizlikle değerlendirdiği 91 proje arasından, Burhaniye Belediyesi’ne verilen bu ödül bizi hem gururlandırdı hem de doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hemşehrilerim adına bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyorum ve bize bu ödülü layık gören kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.