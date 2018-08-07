Burhaniye Belediyespor çalışmalara hızlı başladı

Başarılı teknik adam Hakkı Sevinç’in yönetiminde, 8 Eylül Stadında 30 sporcu ile antrenmanlara başlayan ekip, kadronunda 10 güne kadar şekillendireceği açıklandı.

Geçtiğimiz sezonda başarılı çalışmaları ile BAL Ligine yükselen Burhaniye Belediyespor’un kadrosu ise çoğunlukla Burhaniyeli gençlerden oluşuyor. Hakkı Sevinç, “Bu gün itibarıyla antrenmanlara başladık. Günde çift antrenman yapıyoruz. Şu anda deneme aşamasında olan gençlerle birlikte 30 kişilik kadromuz var. 10 güne kadar kadromuz şekillenmiş olacak. Önünüzdeki sezonda ekip ruhu ile çalışarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Bunun için sporcularımıza güveniyorum” dedi.