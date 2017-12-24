Burhaniye Belediyespor satranç kulübü kuruldu

Belediye Başkanı ve Burhaniye Belediyespor Başkanı Necdet Uysal, çocukların ve gençlerin zihinsel ve sosyal gelişimine fayda sağlamak amacıyla Belediyespor bünyesinde satranç kulübü kurulmasını sağladı.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere yönelik satranç kursları açtıklarını anlatan Uysal, ilçede satrancın yaygınlaştığını söyledi. Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal,“Memleketimiz satranç sporu için ciddi bir potansiyel içermektedir. İlçemizde bu sporu öğrenmek isteyen birçok gencimiz olduğunu bilgisini aldık. Bu bilgi üzerine Belediyespor Bünyesinde Ali Köken hocamızın eğitmenliğinde bir kulüp kurduk. Biz bu kulüple daha çok kırsal mahallelerimizde bu spora gönül vermiş çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Kulübümüzün şu anda yaklaşık 50 sporcusu var. Bu sayı her geçen gün çoğalmakta. Ayrıca, şuanda kulübümüzde faaliyet gösteren sporcularımızın içinde il birinciliği ve Avrupa amatörlerde ikincilik elde etmiş sporcularımız var. Bu başarılı çocuklarımızın ve ilçemiz genelinde bu spora gönül vermiş çocuklarımızın isteklerine cevap vermek bizim görevimizdi. Bizde, gençlerimiz için böyle bir atak yaparak satranç branşımızı Belediyespor bünyesinde açtık ve antrenmanlarımız başladı. Hayırlı olsun” dedi.