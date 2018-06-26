Burhaniye Bisiklet Festivali başlıyor

28 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 4 gün sürecek festival, 1 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ile Pegasus Bisiklet Grubu tarafından, Burhaniye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 4’üncü Ulusal Burhaniye Bisiklet Festivali 28 Haziran’da başlıyor. 4 gün sürecek festivalde, Türkiye’nin farklı illerinden gelecek 150 bisikletli pedal çevirecek.

Ayaklı Mesire Alanı’nda konaklayacak misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan hazırlıklar tamamlandı. 28 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren katılımcıların kamp alanına gelmesi bekleniyor.

Bu seneki festival kapsamında, sadece Burhaniye’ye bağlı ve daha önceki yıllarda gidilmeyen kırsal mahalleler rotaya dahil edildi. Festivalin süresince; Taylıeli, Pelitköy, Ağacık, Yunuslar, Börezli, Çallı, Kuyucak, Çamtepe, Bahadınlı ve Şahinler mahalleleri pedallanacak.

Burhaniye Belediyesi tarafından üç yıldır düzenlenen Bisiklet Festivali’nin, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda bölgeye destek olduğunu söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, festival için Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok bisiklet meraklısının Burhaniye’ye geldiğinin altını çizerek, bisiklet turizminin bölgede geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, alternatif yaklaşımların getirilmesi amacıyla ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti. Sporcuları Burhaniye’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uysal, bisiklet tutkunlarına başarılar diledi.