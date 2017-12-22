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22 Aralık 2017 12:55

Burhaniye Celal Toraman’da uluslar arası başarı ödülü

Balıkesir’in Burhaniye İlçesindeki Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, kardeş okul projesi kapsamında layık görüldüğü uluslararası proje ödülünü, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen törende aldı.

Burhaniye Celal Toraman’da uluslar arası başarı ödülü

22 Aralık 2017 12:55


Almanya’nın Hürth şehrindeki Albert Schweitzer Lisesi ile Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi’nin 2012 yılından buyana süren öğrenci değişim programları övgü topladı. Kardeş okul projesi kapsamında Celal Toraman Anadolu Lisesi’nin hazırladığı projede, her iki okulunda öğrencileri bir müzik parçasını kendilerinin yaptıkları bir resimle eşleştirip, hayallerini hem sesli hem de görüntülü olarak ifade etmeye çalıştı.


Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Arslan, “İlk etabı Hürth’de gerçekleştirdik ve bir salonda sergiledik. İkinci etapta öğrencilerimiz Berlin’de turistlerle röportajlar yaptılar ve çeşitli kategorilerde hazırladıkları hayallerle ilgili soruları insanlara yönelttiler. Daha sonra aldıkları kayıtları çeşitli programlarla işleyip sergilerinin ikinci aşaması için hazırlandılar. Berlin’deki son günlerinde, çoğunlukla Türklerin yaşadığı Kotthusser sokağında bir sosyal yardım barakasında sunumlarını gerçekleştirdiler. Sonuç olarak Alman Kültür Bakanlığı, Alman Aile ve Çocuk Bakanlığı ile öğrenci değişim programları tarafından hazırlanan bir etkinlikte, jüri tarafından uluslararası dalda en iyi proje ödülünü almaya hak kazandık” dedi.




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