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Burhaniye CHP'de Deveciler'in başkan adayı gösterilmesine tepki

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından 8 aday adayı arasından Ali Kemal Deveciler’in aday olarak açıklanması tepkilere neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından 8 aday adayı arasından Ali Kemal Deveciler'in aday olarak açıklanması tepkilere neden oldu.


Burhaniye CHP'de 8 aday adayı arasından 3 gün önce genel merkez tarafından eski milletvekili Ali Kemal Deveciler'in aday olarak belirlenmesi tepkilere neden oldu.CHP İlçe Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 partili ön seçim olmadan aday belirlenmesine tepki gösterirken, Deveciler'in adaylığının geri çekilmesini istedi. Esra Ersoy tarafından okunan basın açıklamasında CHP Genel Merkezinin Deveciler'in adaylığının geri çekmesini istedi. Partililer topladıkları imzaları CHP Genel Merkezine gönderme kararı aldı.


CHP'li İsmail Çalışkan, kimseye sorulmadan aday belirlenmesine karşı olduklarını bildirirken, yapılacak ön seçimde belirlenecek adaya el birliğiyle destek vereceklerini söyledi. Halil Taşpınar ise, Burhaniye'de seçim kaybetmek değil, seçim kazanmak istediklerini söyledi ve gereğinin yapılmasını istedi.

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