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26 Kasım 2017 12:17

Burhaniye CHP’de Erdil adaylığını açıkladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 3 Aralıkta düzenlenecek olan ilçe kongresinin hazırlıkları tamamlanırken, İlçe başkanı Tarık Erdil, ilk adaylığını açıklayan isim oldu.

Burhaniye CHP’de Erdil adaylığını açıkladı

26 Kasım 2017 12:17

Bu güne kadar başarılı çalışmalara imza attıklarını anlatan Erdil, belediye meclisinde de ilçe yararına olan çalışmalara destek olduklarını söyledi.


CHP İlçe Başkanlığında kalabalık bir partili gurubunun katıldığı toplantıda adaylığını açıklayan Tarık Erdil, "Geçtiğimiz yerel seçimlerin ardından olağanüstü kongre ile göreve geldikten sonra öncelikle 7 Haziran genel seçimlerine yenilenmiş yönetimimiz ile hazırlandık. Bu süreçte parti içi milletvekilliği ön seçimleri ile örgütümüz Balıkesir ili genelinde belirli bir dayanışma ve birliktelik havasına girdi. Bu çalışmaların neticesinde, 7 Haziran seçimlerinde ilçemizde oy oranımız 2. ve 3. partilerin toplamından fazla oldu. 26 Ocak 2015 tarihinde göreve geldiğimiz günden bugüne, meclis üyelerimiz ve yönetim kurulumuzla birlikte koordineli çalışmalarımızın neticesinde belediye çalışmalarında halkın yararına olan konularda destek olurken, halkın zararına olacak olan konularda ise yine halktan yana olduk. Önümüzdeki süreçte tekrar muhtemel erken genel yada yerel seçimlerin olabileceği, olmasa da kısa bir süre kalan olağan seçim takviminde sahip olduğumuz deneyimi örgütümüzle paylaşmak, faydalı olmak ve Burhaniye Belediyesi’ni tekrardan geri alabilmek adına arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerin neticesinde tekrar aday olmaya karar verdik. 3 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.00’de Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde yapacağımız ilçe kongremizde bizlere tekrar görev verilmesi halinde Burhaniye ve ülkemiz için ara vermediğimiz çalışmalarımıza gururla devam edeceğiz. Bu kapsamda bizlerin yanında olan tüm örgütümüze, partimizin kadın ve gençlik kollarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Meclis Üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.




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