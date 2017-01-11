Burhaniye’ de Babayiğit Başkan Uysal’a danışman oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gömeç’in eski Belediye Başkanı Orhan Babayiğit’i kendine danışman yaptı. Babayiğit’in çok okuyan tecrübeli bir siyasetçi olduğunu anlatan Uysal, çok yararlı olacağına inandığını söyledi.

Bu güne kadar danışmanı olmayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gömeç’in eski CHP’li Belediye Başkanı Orhan Babayiğit’i kendine danışman yaptığını açıkladı. Orhan Babayiğit’in tecrübeli bir siyasetçi olduğunu anlatan Başkan Uysal, ”Babayiğit’ten yardımcı olmasını istedim. O da bizi kırmadı. Belediye de bana siyasi danışmanlık yapacak. Yararlı olacağına inanıyorum” dedi. Başkan Uysal ile eskiye dayanan bir dostlukları olduğunu anlatan Orhan Babayiğit’de,” Ben çok erken yaşta siyasete atılmış bir insanım. Başkanımız böyle bir teklifte bulundu. Bende kabul ettim. Başkanımıza yardımcı olmaya çalışacağım” dedi.