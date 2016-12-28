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28 Aralık 2016 13:29

Burhaniye’ de banka müdürlerinin üniversite işbirliği

Burhaniye’ de banka müdürlerinin üniversite işbirliği

28 Aralık 2016 13:29

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ilçedeki banka müdürleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda (Bubyo) düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Toplantıda, bankalar ile Bubyo arasında bugüne kadar gerçekleştirilen işbirlikleri değerlendirilirken gelecek dönemlerde Bubyo bünyesinde bulunan Bankacılık ve Finans Bölümüne yönelik ne tür katkılar yapılabileceği üzerinde duruldu. Öğrencilerin beklentileri, talepleri, sektöre olan bakış açısı ve bankaların öğrencilerden beklentilerinin neler olduğu konuları karşılıklı olarak ele alındı. Banka müdürlerinin, bölümde yer alan derslere katılımı ve öğrencilerin sektör sevgisinin oluşturulması adına banka müdürlerinin iştiraki ile öğrenci grupları ile yuvarlak masa toplantılarının gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, bahar döneminde müdürler tarafından öğrencilere seminerler verilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilerin stajlarını, Burhaniye’deki bankalarda yapabilmesi için öncelik sahibi olmaları kararı alındı. Banka müdürlerine teşekkür eden Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, geçen yıl başlattıkları banka müdürleri toplantısından olumlu geri bildirimler aldıklarını söyledi.
Müdür İlban,” Banka müdürlerinin bizim davetimize geçen yıl olduğu gibi kayıtsız kalmamaları bizim için çok değerli. 450 civarında Bankacılık ve Finans bölümünde okuyan öğrencimiz var. Biz onları şimdiden sektöre hazırlamak istiyoruz. Bunun içinde ilçede bulunan banka müdürleriyle ilişkimizi sürdürülebilir kılmak zorundayız. Geçen yıl düzenlediğimiz toplantı sonrasında müdürlerimizden önemli destek aldık. Bundan sonrası için de yeni projeler oluşturarak öğrencilerimize katkı sağlamaya devam etme noktasında anlaştık. Öğrencilerime buradan müjdeli bir haber vermek istiyorum. Bu toplantıda müdürlerimizin de olumlu görüşleri neticesinde önümüzdeki dönemde tüm körfez bankacılarını Bubyo’da bir araya getirerek Körfez Bankacılık Zirvesini okulumuzda gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz için ilçedeki banka müdürlerimizin destekleri çok önemli ve ben kendilerine Bubyo’ya göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



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