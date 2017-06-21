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21 Haziran 2017 10:25

Burhaniye’ de banklara yaz bakımı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye yaz sezonu hazırlıklarını tamamlarken, kışın bozulan bankları da tamir etmeye başladı.

Burhaniye’ de banklara yaz bakımı

21 Haziran 2017 10:25

Yeşil alan bakımları, yol bakımları ve ot temizliklerinin yanı sıra uzun kış sezonunda yıpranan ve bozulan banklar da bakıma alındı.


Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hummalı bir çalışma içine giren Burhaniye Belediyesi Ekipleri, şehrin dört bir yanında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların akın ettiği parklarda ve deniz kenarlarında düzenlemeler devam ederken, bankaların bakımları da yapılıyor. Özellikle, Burhaniye’nin vitrin mahallelerinden bir tanesi olan Ören Mahallesi’nde deniz kenarında bulunan açılıp kapanabilen oturma gurupları, Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakıma alındı. Bakıma alınan banklar, Burhaniye Belediyesi şantiyesinde onarılırken ihtiyaç olan yerlere de yeni banklar yerleştiriliyor. Yaz sezonu için her alanda hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, “ Turizmde yüksek oranda tercih edilen Burhaniye’mizde yaklaşan sezon öncesinde hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayram öncesinde başlattığımız bakım onarım çalışmaları tüm mahallelerimizde devam edecek” dedi.




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