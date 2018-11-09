Burhaniye de farklı bir okuma etkinliği düzenlendi

Burhaniyeli öğrenciler Gömeç Şehit Mustafa Aldemir Ortaokulundan gelen arkadaşları ile birlikte kitap okudu ve keman konseri dinledi.

Hürriyet Ortaokulu'ndaki etkinliğe Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Gömeç ilçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Albay da katıldı.

Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, Gömeçten gelen 6.sınıf öğrencisi 26 arkadaşlarını çiçeklerle karşılarken, okulun salonunda hep birlikte kitap okundu ve Esra Kızılcık yönetimindeki Küçük Kemancılar grubunun konseri izlendi. Kaymakam Hüseyin Öner'in etkili öğrenme yöntemleri konusunda yaptığı kısa konuşmanın ardından öğrenciler birbirlerine hediyeler verdi. Kaymakam Hüseyin Öner, farklı bir okuma etkinliği olduğunu anlatırken, emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerde birbirleriyle tanışmaktan mutlu olduklarını söyledi. Gömeçli öğrencilerden Hatice Taş, “Biz bu gün Burhaniye Hürriyet Ortaokuluna geldik. Burada bizi çok güzel ağırladılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz de onları bekliyoruz” dedi. Muhammed Yaka da, ”Bu gün Burhaniye'ye geldik. Arkadaşlar bizi çok iyi ağırladı. Bizde onları bekliyoruz. Hediyeleri içinde teşekkür ediyoruz” dedi. Hürriyet Ortaokulu öğrencilerinden Elifnur Özgür de, “Bu gün Gömeç'ten misafirlerimiz geldi. Yeni arkadaşlarımız oldu. Hep beraber müzik dinledik kitaplarımızı okuduk. Herkes birbirine hediye verdi. Ben çok mutlu oldum” dedi. Yusuf Emre Akkılınç ise, “ Bize Gömeç'ten arkadaşlar geldi. Arkadaşlarla kitap okuduk. Keman çaldılar. Bizi de inşallah onlar ağırlarlar” dedi. Bengi projesine büyük önem verdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Bengi projesini, öğretmenlerimize yardımcı ve destek olma projesi olarak isimlendiriyoruz ve mütevazi çalışmalarla da bu projenin içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu günde farklı bir sinerji, oldu. Farklı bir uygulama oldu. Gömeç ilçemizdeki hem eğitim yöneticilerimizi hem de sevgili çocuklarımızı ağırladık. Çocuklar çok mutlu oldular. Okuma saati yaptık birlikte. Okuma saatinin ardından öğrenme yöntemleri üzerine çocuklarımızla kısa bir sohbet ettik. Şimdi de çocuklarımız birbirlerine hediye verecekler. Bir müzik dinletimiz oldu. Çok mutlu oldum ben bu projenin içinde yer almaktan. Devamı da olacak inşallah. Gömeç'te bizi ağırlayacak. Ben bu çalışmada emeği olan ilçe milli eğitim müdürümüze, mesai arkadaşlarıma ve Gömeç ilçemizin çok değerli müdürüne çok teşekkür ederim” dedi.