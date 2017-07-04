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04 Temmuz 2017 12:09

Burhaniye’ de kavşak düzenlemesi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yaz sezonu ile birlikte merkez ve mahallelerde peyzaj çalışmalarını hızlandıran Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İskele mevkisinde kavşak düzenlemesine başladı.

Burhaniye’ de kavşak düzenlemesi

04 Temmuz 2017 12:09

E-87 Karayolu’ üzerinde bulunan İskele Kavşağına süs bitkileri ve çiçekler dikildi.


Burhaniye Belediyesi ekipleri, mahalleye dönüşteki döner kavşağı canlandırıyor. Burhaniye’nin turistik mahallelerinden olan İskele Mahallesi’nin girişine peyzaj düzenlemesi ile görsellik katılırken, kent estetiğinin önemine vurgu yapıldı. Kent güzelliğine büyük önem verdiklerini bildiren Başkanı Necdet Uysal,” Tüm mahallelerde yeni sezon öncesi çiçek ekimi ve bitkilendirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaz sezonu öncesi bütün, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda çalışma başlattık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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