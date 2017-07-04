Burhaniye’ de kavşak düzenlemesi

E-87 Karayolu’ üzerinde bulunan İskele Kavşağına süs bitkileri ve çiçekler dikildi.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, mahalleye dönüşteki döner kavşağı canlandırıyor. Burhaniye’nin turistik mahallelerinden olan İskele Mahallesi’nin girişine peyzaj düzenlemesi ile görsellik katılırken, kent estetiğinin önemine vurgu yapıldı. Kent güzelliğine büyük önem verdiklerini bildiren Başkanı Necdet Uysal,” Tüm mahallelerde yeni sezon öncesi çiçek ekimi ve bitkilendirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaz sezonu öncesi bütün, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda çalışma başlattık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.