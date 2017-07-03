Burhaniye’ de Müdür Oğuzhan İlban’ın mutlu günü

Dr.Oğuzhan İlban’ın oğlu Demirhan İlban için düzenlediği sünnet düğünü Balıkesir ve Körfez yöresindeki bürokratlarla eğitimcileri buluşturdu.

BUBYO Havuz başında düzenlenen sünnet törenine, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Yusuf Aymankuy, eski rektör Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başsavcı Hüseyin Tuncel ile yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri, daire müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Doç. Dr. Oğuzhan İlban ile eşi Nuray İlban konukları kapıda karşılarken, Balıkesir Zağnospaşa Mehter Ekibi gösteriler yaptı. Okulun saz ekibinin gösterileri de düğüne neşe kattı. Masaları teker teker dolaşan Doç.Dr.Oğuzhan İlban, konuklara teşekkür etti. Kucağında kızı Almila ile eşi Nuray hanım ve oğlu Demirhan İlban ile birlikte pisti boş bırakmayan Oğuzhan İlban’a konuklar da eşlik etti. Mustafa Keskin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Demirhan İlban için düzenlenen kına yakma törenine de anne Nuray İlban ile birlikte, çok sayıda kadın davetli katıldı.