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11 Temmuz 2018 15:51

Burhaniye’ de Müşerref Hekimoğlu gezinti yolu aydınlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde karanlık olan gezinti yolu ışıl ışıl oldu.

Burhaniye’ de Müşerref Hekimoğlu gezinti yolu aydınlandı

11 Temmuz 2018 15:51


Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Ören Mahallesi Müşerref Hekimoğlu gezinti yolu ve rekreasyon alanındaki eski tip tek lambalı glob armatürleri sökerek, yerlerine çift lambalı ve ledli yeni tip armatürleri monte etti. Gezinti yolu boyunca eksik olan yerlere de yeni direkler diken belediye ekipleri, aydınlatmalardaki sıkıntıları tek tek giderdi.


Başkan Uysal, sahil yolunun toplam 32 aydınlatma direğiyle ışıl ışıl yapıldığını söyleyerek, eski tip lambaların yerine ledli modern armatürler yerleştirildiğini belirtti. İlçeye bağlı tüm mahallelerde aydınlatma sistemlerini her geçen gün arttırmaya devam ettiklerini vurgulayan Uysal, “Parklarımızı, pazar yerlerimizi, sokaklarımızı ve caddelerimizi karanlıktan kurtarıyoruz. Halkımızın istek ve şikayetlerini elimizden geldiğince yerine getirmeye ve sorunları gidermeye gayret ediyoruz. İlgili yer de vatandaşlar tarafından karanlık olmasından dolayı şikayet konusu olan bir alandı. Sıkıntıları giderdik. Halkımız artık rahatça gezinti yolunu kullanabilir” dedi.




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