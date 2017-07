Burhaniye’ de öğrencilere yaz kampı başlıyor

Geçtiğimiz 2 yılda ortaokul öğrencilerine yönelik olarak yapılan tarıma yönelik kamp büyük ilgi gördü.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın özellikle önem verdiği projeler arasında olan Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı’nın hazırlıklar tamamlandı. 3 Temmuz’da başlayacak olan kamp 8 hafta boyunca devam edecek. Her hafta başında yenilenen 25’er öğrenci gurupları birer hafta boyunca toprak ile haşır neşir olup ürün yetiştirmeyi öğrenecek. Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu sene her Perşembe aileler ile öğretmenler bir araya gelerek anne, baba ve çocuk iletişimleri hakkında sohbet edecekler. Eğelenerek Üretiyorum Yaz Kampı’nda, sabah ve akşamları bahçe uygulamaları yapılacak. Bunun yanında çocukların kampta iyi arkadaşlıklar edinmeleri sağlanırken, eğlenmelerine ve öğrenmelerine yönelik de tiyatro-drama, halkoyunları dersleri, modern dans kursları, okuma saatleri gibi kurslar veriacak. Ayrıca, spora yönelik ise basketbol dersleri, futbol dersleri, yüzme etkinlikleri ve yakın savunma eğitimleri verilecek. Tarım ve tarıma dair her konunun, yeni nesil çocuklara gösterilmesi, sofralara gelen ürünlerin hangi aşamalardan geçerek geldiğinin bilincinin oluşturulması sağlanacak olan kampta, tarıma yönelik ekme, biçme, toplama hatta satış aşamalarının tamamını öğrenciler yapacak. Çocuklar, Yaz Kampı olarak planlanan proje kapsamında, Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nda kalacaklar ve okula yakın arazide tarımsal faaliyetlerini sürdürecekler