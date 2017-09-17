Burhaniye’ de organik ürünler ilgi görüyor

İlçe Pazarında kendilerine ayrılan bölümde sergi açan organikçilerin Ören sahilinde açtığı sergilerde ilgi gördü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde 43 çiftçinin katıldığı organik üretimden olumlu sonuç alınırken, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illere de organik ürün gönderilmeye başlandı. Organik Zeytinyağı Fabrikası kurmak için çalışma başlattıklarını anlatan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, organik tarımı geliştirmek için yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyledi. Organik Ürün Standı görevlisi Hasan Yılancıoğlu’da,yazlıkçıların organik ürünleri tercih ettiklerini söyledi.

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