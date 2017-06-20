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20 Haziran 2017 10:18

Burhaniye’ de Ramazan Şenlikleri devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediyenin düzenlediği Ramazan şenlikleri devam ediyor.

Burhaniye’ de Ramazan Şenlikleri devam ediyor

20 Haziran 2017 10:18

. Şenlikler kapsamında Kent Tiyatrosu ve Körfez Gönül Dostları Derneği’nin gösterileri ilgi gördü


Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde sergilediği oyunlar ile takdir toplayan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) Burhaniyelilerin karşısına Burnunu Kaybeden Palyaço adlı çocuk oyunu ile çıktı. İftardan sonra başlayan tiyatro oyunu ile Burhaniyelilerin hınca hınç doldurduğu Belediye meydanında, profesyonellere taş çıkartan BBKT oyuncuları izleyenlerden tam not aldı. Körfez Gönül Dostları Derneği’nin Burhaniye Belediyesi Ramazan Şenlikleri için hazırladığı özel konseri de Reha Yurdakul Salonunda yapıldı. Amatör sanatçılar, Burhaniyelilere, Ramazan Ayının maneviyatını yaşattı. İlahi ve Tasavvuf müzikleri ile iftardan sonra Burhaniyeliler ile birlikte olan Körfez Gönül Dostları Derneği izleyenlerin takdirini topladı.




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