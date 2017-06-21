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21 Haziran 2017 14:14

Burhaniye’ de refüjlere belediye makyajı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte park, refüj ve yeşil alanların bakımına ağırlık verdi.

Burhaniye’ de refüjlere belediye makyajı

21 Haziran 2017 14:14

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında bulunan park, yol kenarları ile refüjlerin bakım ve onarım çalışmasını yapıyor.


Refüjlerdeki çiçeklerin bakımlarını yapan Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, aynı zamanda şehir genelinde ağaçların budama işlerini de sürdürüyor. Yaz sezonuna hazırlandıklarını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, ”Park Bahçeler Müdürlüğümüz yaz kış demeden periyodik olarak buraların bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapıyor. Ayrıca, ilçemizdeki tüm parklar, yeşil alanlar, refüjlerdeki peyzaj düzenlemeleri ve çim biçimi işleri yapılıyor. Gübreleme ve çapalama gibi faaliyetler de devam ediyor. İlçemizde yeşili artırmak için yoğun bir çalışma yapıyoruz” dedi.




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