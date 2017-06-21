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21 Haziran 2017 14:16

Burhaniye’ de Rektör Özdemir ve Başkan Uysal’ın Sahil Kafe ziyareti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Rektör Prof.

Burhaniye’ de Rektör Özdemir ve Başkan Uysal’ın Sahil Kafe ziyareti

21 Haziran 2017 14:16

Dr. Kerim Özdemir ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ören’de hizmete giren Sahil Kampüs Kafe’yi ziyaret etti. Ören Mahallesi’nde Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu iş birliğinde açılan Kampüs Sahil Kafe sezonu açarken, ilgi gördü


Burhaniye Ören Mahallesi Hüseyin Öğütçen Bulvarı’nda Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliğinde işletilen Kampüs Sahil Kafe yoğun bir ilgi ile karşılanırken, Başkan Uysal ve Rektör Özdemir de kafeyi ziyaret etti. Rektör Özdemir, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri için önemli bir uygulama alanı olan Kampüs Sahil Kafe’de çalışan öğrenciler ile sohbet etti. Rektör Özdemir, Kafeyi çok beğendiğini ifade ederken, ”Öğrencilerimizin böyle bir imkan yakalamalarından dolayı mutluyuz. Kafe son derece güzel olmuş vatandaşların ilgisi de büyük. Öğrencilerimize bu fırsatı veren Burhaniye Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal ise “Geçtiğimiz ay imzaladığımız protokol ile Sahil Kampus Kafemiz, Ayaklı Mesire Alanımız ve Taylıeli Kafemizin işletilmesinde profesyonel destek alamaya başladık. Şu an için Belediyemize ait üç mekanımızda çalışmalarımız iyi yönde ilerliyor. Ayrıca Sahil Kafede öğrencilerimizin yer almasından da son derece mutluyuz Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ile Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




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