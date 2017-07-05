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05 Temmuz 2017 12:22

Burhaniye’ de Taylıeli Şenliği başlıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 6.

Burhaniye’ de Taylıeli Şenliği başlıyor

05 Temmuz 2017 12:22

sı düzenlenen “Köyümüzde Şenlik Var” tiyatro, kültür, sanat etkinliği 7 Temmuz 2017 günü Burhaniye Taylıeli Köyünde başlıyor. Etkinlik, geçen yıldan bu yana çocuklara yönelik olarak uluslararası nitelikte “Elim Sende, çocuk-sanat-imece” başlığıyla düzenleniyor.


Anatole Sokak Oyuncuları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Burhaniye Şubesi birlikteliğiyle 7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte; bu yıl İsviçre’den Kunos Sirk Tiyatrosu, İstanbul’dan Dok Sirk Kumpanyası, İzmir’den Gölge Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi, Eskişehir’den Ters Ağaç Kukla Tiyatrosu, İstanbul’dan Curcunabazlar ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu yer alacak.İmece kültüründen yararlanılarak kurum yada sponsor desteği olmaksızın, gönüllü insanların ve sanatçıların bir araya gelerek el vermesiyle düzenlenen şenlikte ayrıca farklı yaş grubu çocuklara yönelik Dok Sirk Kumpanyası, Sirk Sanatları, İBB Şehir Tiyatroları Sanatçısı Hakan Yavaş, Clown (palyaço) ve Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Öztürk, Müzik Atölyeleri düzenlenecek ve farklı koşullarda yaşayan çocukların dünyasını yansıtan Ümran İnceoğlu, “Daima Çocuk” fotoğraf sergisi de yer alacak. Etkinliklerin tamamı Taylıeli Köyünde “Tarla Zanat” alanında izleyiciyle buluşacak. El sanatları, yöresel ürünler vb satışa sunulacağı “Şenlik Pazarı” da üç gün açık olacak.




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