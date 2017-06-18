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18 Haziran 2017 04:20

Burhaniye’ de U12 takımı şampiyon oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor U-12 Futbol Takımı namağlup Körfez şampiyonu oldu.

Burhaniye’ de U12 takımı şampiyon oldu

18 Haziran 2017 04:20


Burhaniye Belediyespor alt yapı takımlarında sürdürdüğü başarılı grafiği devam ettiriyor. Körfez çapında yapılan U-12 futbol müsabakalarında 4 yıldır şampiyon olan Burhaniye Belediyespor bu sene de geleneği bozmayarak Körfez Şampiyonu oldu.


6 maçta 6 galibiyet alan U-12 Futbol takımı 6 maçta 30 gol atarken sadece 2 gol yedi. Burhaniye Belediyespor Başkanlığına yeni seçilen Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Alt yapıdaki çocuklarımız gençlerimiz son derece başarılılar. Burhaniye’mizi her ligde en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırıyorlar. Alt yapıya Burhaniye Belediyespor olarak çok önem veriyoruz. Bizim çocuklarımız memleketinde çok başarılı işler yapıyorlar ve memleketlerini en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ben, U-12 futbol takımımıza ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum” dedi.




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