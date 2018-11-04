Burhaniye Devlet Hastanesi yeni binasında hizmete başladı

Hafta sonu taşınma işlemi tamamlanırken, Cumartesi gece yarısından itibaren acil servis yeni binada hizmete başladı. Pazartesi gününden itibaren hastalar yeni binada sağlık hizmeti almaya başlayacak.

Burhaniye'de önceki yıl yapımına başlanan Burhaniye Devlet Hastanesi inşaatı tamamlanırken, bu günden itibaren yeni binasında hizmete başladı. Çanakkale-İzmir karayolu kenarında hizmete giren yeni hastanede günlük bin 800 ile 2 bin dolayında hastaya hizmet verilebileceği açıklandı. Taşınma sırasında hastane çalışanları ile birlikte bizzat çalışan Başhekim Uzman Dr. Yalçın Vurulalmaz, modern bir hizmet binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni binada hizmete başladıklarını anlatan Dr. Vurupalmaz, “Hastanemizde 46 iki kişilik, 16 tek kişilik, 6 mahkum yatağı, ve ilk etapta 17 yoğun bakım, 4 yeni doğan yoğun bakım, 10 acil müdahale. 10 fizik tedavi, 16 diyaliz yatağı yer almaktadır. Hastanemizde 4 ameliyat salonu, 25 poliklinik, 2 acil muayene odası, yer almakta, 24 Uzman doktor 14 pratisyen hekim, 192 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 360 personelle, 30 bin 77 metre kare kapalı alanda günde ortalama bin 800-2 bin hastaya hizmet vermeyi planlıyoruz. Hastanemizde ekibimize, son bir yıl içinde 2 ortopedi, 2 kulak boğaz burun, 1 kadın doğum, 1 göz, 1 dahiliye, 1 nöroloji ve 1 kardiyoloji uzmanı katıldı. Hastanemizde, birçok ameliyat ve tıbbi girişim yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde Şehir Hastanesinde bulunan MR cihazının alınması sözü alınmıştır. Hastanemize, Çanakkale ve İzmir gibi illerin ilçelerinden de hasta gelmektedir. Yeni hastanemizde, yoğun bakım, palyatif bakım, yeni doğan ve doğum servisi ile servisi ile ciddi bir hasta sayısına ulaşılması beklenmektedir. Biz burada bir aileyiz. Taşınma aşamasında bütün arkadaşlarımız canla başla çalıştı. Belediyemizde bize destek verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada en iyi sağlık hizmetini verebilmek adına elbirliğiyle çalışacağız.” dedi.