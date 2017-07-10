Burhaniye Engelleri Aşıyor projesinde peyzaj düzenlemesi devam ediyor

Açılış için çalışmaların devam ettiği projede çalışmaların sonuna gelindi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı hibe desteği ile başlanan proje kapsamında yüzme havuzu, iki adet tenis kortunun ve basketbol sahasının düzenleme işleri bittikten sonra çevre düzenlemesi işleri devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından engelli vatandaşlar düşünülerek yapılan “Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi” yapımı devam ediyor. Proje, Burhaniye Merkez ile Ören Mahallesini kapsarken proje kapsamında Ören Mahallesi’nde yapılan engellilere uygun yüzme havuzu, tenis kortları yapımı ve basketbol sahasındaki düzenlemeler de son buldu. Ören Mahallesinde çevre düzenlemelerine başlanan projede açılış için gün hazırlıklar sürüyor. Engelsiz Rota yapımının da devam ettiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Ören Mahallemizde sosyal tesislerin bulunduğu alandan Burhaniye Merkeze kadar olan yolda engelliler için yürüyüş yolu ve sinyalizasyon işleri devam ediyor. Bunun yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile peyzaj düzenlemesi de yapılıyor. En kısa sürede açılışını düşündüğümüz projede çalışmalar hızla devem ediyor.” dedi.