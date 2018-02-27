Burhaniye Esnaf Kredi ve Kefalette Hasan Gencan güven tazeledi

Seçimde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ile Kredi ve Kefalet Kooperatifinin mevcut başkanı Hasan Gencan yarıştı.

Reha Yurdakul Salonu’nda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunda 608 oy kullanılırken, 6 oy geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 332’sini alan Hasan Gencan güven tazelerken, rakibi Hasan Bayram 270 oyda kaldı. Sonuçlar açıklandıktan sonra Gencan’ı ilk kutlayan rakibi Hasan Bayram oldu. Seçime katılanlara teşekkür eden Hasan Gencan, Hasan Bayram ile arkadaş olduklarını, kazananın esnaflar olduğunu söyledi. Hasan Bayram’da Gencan’a başarılar diledi ve tebrik etti. Hasan Gencan başkanlığındaki yönetim kurulu da Cüneyt Bacak, Hayri Zeybek, Turgut Aygöroğlu ve Ayhan Ataman’dan oluştu. Denetim kuruluna da Hasan Küçükdereli ve Armağan Hancı seçildi