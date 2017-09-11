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11 Eylül 2017 15:09

Burhaniye, festivali doyasıya yaşadı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesinin bu sene 150.

Burhaniye, festivali doyasıya yaşadı

11 Eylül 2017 15:09

yılına özel olarak kutladığı 28. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen çeşitli etkinlikleri ile son buldu.


10 Eylül Pazar günü Festival etkinlikleri Açık İkili Briç Turnuvası ile başladı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu salonunda yapılan Turnuva akşam saatlerine kadar devam ederken çekişmeli oyunların ardından turnuvanın kazananları Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır’ın elinden kupa ve ödüllerini aldılar.


Festivalin 3. Gününde Burhaniye’nin üç farklı yerinde etkinlikler yapıldı. Burhaniye Cumhuriyet Meydanında Adanalı dizisinin fenomen karakteri Lezize Teyzeyi canlandıran Umut Oğuz Mıknatıs adlı Stand-up gösterisini Burhaniyeliler için sundu. Başından geçen komik olayları kendine has üslubu ile sunan Oğuz hikâyeleri ile Burhaniye’yi kahkahalara boğdu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Festival Kapsamında ikinci gösterisini ise Öğretmenler Mahallesi Meydanında yaptı. Eğlenceli seyirlik oyunları Çemberimde Gül Oya ile izleyenlerin büyük alkışını alan tiyatro ekibine gösterileri sonunda Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti. Tiyatro ekibi de Başkan Uysal’a plaket ve hediye takdim ederek Burhaniye’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.


Festivalin son konseri ise Grubal Enfeksiyon tarafından yapıldı. Cumhuriyet Meydanında birbirinden güzel şarkıları seslendiren gurup üyelerine Başkan Uysal plaket takdim ederken Gurubun hediyelerini Başkan Uysal seyirciler arasında bulunan genç kızlara verdirdi.




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