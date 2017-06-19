Burhaniye Hamarat Eller’de Emine Avcı güven tazeledi

Burhaniye’de Pazartesi günleri kurulan semt pazarının tuhafiye bölümünde yer alan Burhaniye Belediyesi Hamarat Eller Pazarında başkan Emine Avcı, güven tazeledi.

Burhaniye Belediyesinin kadınlara destek olmak amacıyla Pazartesi günleri kurduğu Hamarat Eller Pazarının başkanı Emine Avcı Güver tazeledi. Pazartesi günleri tuhafiye pazarı içinde yer alan kadınların el emeği göz nuru el işlerini ve yaptıkları yemekleri sattığı 23 stantta tamamen kadınlar görev alıyor. Burhaniye Belediyesinin yıllardır sürdürdüğü bir uygulama olan Hamarat Eller Pazarı ev hanımları için bir iş kapısı olurken ev ekonomisini de katkıda bulunmaları sağlanıyor. Geçtiğimiz gün başkanlık seçimlerini, Reha Yurdakul Salonunda, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır’ın katılımıyla yapan kadınlar mevcut başkanlarında memnun olduklarını belirterek Emine Avcı’yı bu senede Hamarat Eller Pazarının başkanı olarak seçtiler.