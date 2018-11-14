Burhaniye iki deve güreşine ev sahipliği yapacak

Sezonun ilk deve güreşlerinden bir tanesi 2 Aralık Pazar günü Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesinde gerçekleştirilecek.

Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesinde gerçekleştirilecek olan Deve Güreşleri için Burhaniye Deveciler Derneği ve Pelitköy Deveciler Derneği bir araya geldi. Burhaniye Belediyesinde, sorunsuz bir güreş olması için birlik ve beraberlik içinde iş bölümü yapılırken toplantıyı Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç yönetti.

Burhaniye ve Pelitköy Deveciler Dernekleri tarafından organize edilen ve Burhaniye Belediyesinin destekleriyle sezonun ilk deve güreşlerinden bir tanesi olan Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri 2 Aralık Pazar günü Pelitköy Mahallesi Spor Sahasında yapılacak. 3 yıl aranın ardından tekrar yapılacak olan Geleneksel Pelitköy Deve güreşleri için ise Burhaniye Belediyesinde ilk toplantı yapıldı. Bu yıl Burhaniye'de iki adet deve güreşi olacağını vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Amacımız bölgemizde geçmişten bu yana devam eden deve yetiştiriciliği ve deve güreşi kültürünü sürdürmek. Bu konuda son yıllarda iyi gelişmeler var. İnşallah Pelitköy Mahallemizde yapılacak olan güzel bir güreşle sezona başlayacağız. Bu yıl Burhaniye'mizde iki adet deve güreşi düzenleyeceğiz ilki Pelitköy'de spor sahasında ikincisi ise Ocak ayı sonunda Burhaniye Deve Güreşi arenasında olacak. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ediyor, tüm güreş severleri güreşimize bekliyorum” dedi.