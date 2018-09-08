Burhaniye Kongre Merkezi oldu

Kongreye 12 farklı ülkeden 252 akademisyen katıldı.

Edremit’in Güre Mahallesinde 5 Eylülde bir otelde başlayan kongrenin son iki günü Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda (BUBYO) icra edildi. Kongrede 250 bildiri sunulurken, değerlendirme toplantısı da BUBYO Salonunda yapıldı. Kongreye Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan, Azerbaycan, İran, Irak, Kazakistan ve Suriye gibi ülkelerden akademisyenler katıldı. İki günde 60 oturum yapıldığını anlatan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban, yıl içinde 3.kongreye ev sahipliği yaptıklarını anlattı. Kongreye katılan konukların çok memnun ayrıldıklarını anlatan İlban, “ Burhaniye Kongre Merkezi haline geldi. Yurt dışından ve yurdumuzun değişik yerlerinden gelen konuklar Edremit Körfezi ve Burhaniye’yi çok sevdi. Kongrenin sonunda Kazdağı ve Ayvalık adaları gezileri yapıldı. Yıl içinde 3.kongremizi yaptık. Ay sonuna doğru bir kongreye daha ev sahipliği yapacağız. Kongrelere ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu tür etkinlikler yörenin tanıtımına da katkıda bulunmaktadır” dedi.