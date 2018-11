Burhaniye Kültür ve Sanat Merkezi oldu

Burhaniye Belediyesi, festival, tiyatro, sergi, konferans-panel, konser, yarışma, seminer ve spor alanlarında, 5 yıl boyunca düzenlediği onlarca etkinlik ile ilçeyi kültür ve sanatın merkezi haline getirdi.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerle şehre farklı bir hava kazandıran Burhaniye Belediyesi, 5 yıl boyunca farklı alanlarda toplamda yaklaşık 200 farklı etkinliğe imza attı. Alt yapı, üst yapı, sosyal mekânlar, park, bahçe gibi alanlarda başarılı çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Necdet Uysal, sosyal kültürel etkinlik alanlarında da Burhaniye'yi bir adım öne taşıdı.

19 festival ile birçok farklı etkinlik düzenlendi

Burhaniye için her zaman daha iyisini planlayıp, uygulamaya koyduklarını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “İlçede 5 yıl boyunca 19 Festival düzenledik. Her yıl kış aylarında düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı hasat festivali ile zeytin ve zeytinyağına dikkat çekilirken yaz aylarında düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali ile Burhaniye'nin turizmine hareketlilik getirildi. Eski Ramazan ayı gecelerinin tekrar yaşatılması adına 4 yıldır festival haline gelen Ramazan etkinlikleri kapsamında her akşam farklı etkinlik düzenlendi. İlçenin tanıtımına büyük bir katkısı olan ve her geçen sene daha fazla katılımcı ile düzenlenen Bisiklet Festivali de ilçenin turizmine farklı bir bakış açısı getirdi. Motosiklet Festivali Havacılık Festivali gibi değişik festivaller de ilçemizde düzenlendi. Burhaniye Belediyesi olarak Nisan 2014 tarihinden itibaren ilçede düzenlenen 20 faklı panel ve konferans ile bir birinden farklı konulara dikkat çekildi. Zeytin ve Zeytinyağından kişisel gelişime, tarihten kadın haklarına kadar farklı konularda düzenlenen 20 panel ve konferans ile Burhaniye Belediyesi binlerce insana ulaştı. 5 yıl boyunca 7'den 70'e her yaştan vatandaşı düşünerek düzenlenen tiyatro etkinliklerinde binlerce vatandaş hem güldü hem ağladı. Çocuk ve yetişkin tiyatrolarının Burhaniye'de sergilenmesini sağlandı. Yaklaşık 35 farklı tiyatro sergilendi. Burhaniye, 5 yıl boyunca ulusal ve uluslararası birçok spor müsabakasına da ev sahipliği yaptı. Göreve geldiğimiz günden itibaren ata sporu olan Yağlı Pehlivan güreşlerini düzenlemeye başladık. Bu yıl, 5. Burhaniye-Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşlerini düzenledik. Binlerce insanın izlediği güreşlerde 5 yıl boyunca Kırkpınar'ın ustaları çim üzerinde mücadele verdi. Bunun yanı sıra Uluslararası ve ulusal olmak üzere plaj voleybolları, yelken yarışları, zıpkınla balık avlama yarışları tiriatlon yarışmaları gibi yarışmalarda federasyonlar ile birlikte ilçenin deniz ve plaj güzellikleri kullanıldı. Yüzyıllar boyunca süregelen bir gelenek olan Deve güreşleri ise ara verilmeden düzenlendi. Briç, Oryantring doğa yürüyüşleri gibi birçok farklı spor etkinliğini ve müsabakasını düzenleyen Burhaniye Belediyesi ayrıca Burhaniye Belediyespor kulübüyle de 9 farklı branşta mücadele vermeye devam ediyor. Festivaller kapsamında farklı gün ve etkinliklerde toplamda 25 konser düzenledi. Mustafa Ceceli, Ferhat Göçer, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu, Kolpa gibi ünlü isimlerin yanı sıra gençlik grupları Türk Sanat ve Halk Müziği Sanatçıları da Burhaniye'de de ağırlandı” dedi.