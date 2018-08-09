Burhaniye kurban bayramına hazır

Vatandaşların bayramı sorunsuz geçirmeleri için çalışmalarına hız veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçede insan ve çevre sağlığına zarar verecek davranışlara fırsat vermemek amacıyla belediyenin tüm birimleriyle hizmet vereceğini söyledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Burhaniye Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için gereken tüm hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların kurban kesimleri sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için her detayı düşünen belediye ekipleri, tüm birimleriyle bayram öncesi ve sonrasında hizmet verecek.

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında, Memiş Mahallesi’nde kurulacak hayvan pazarında kurban satış alanı için başvuruda bulunan hayvan satıcılarının yerleri belirlendi. Toplam 80 küçükbaş kotrasının yanı sıra büyükbaş hayvanlar için ayrılan yerlerde satışların, 13 Ağustos’ta başlayacağı açıklandı. İlçenin çeşitli mahallelerinde toplam 12 hayvan kesim yeri belirlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyen Burhaniye Belediyesi, kurban kesimlerinin sağlıklı ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm kontrolleri üstlenecek. Alandaki koordinasyonu sağlamak içinse Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca tam kadro görev başında olacak. Kurban satış ve kesim yerleri her gün belediye veteriner hekimi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince denetim altında tutularak, kurbanlık hayvanlar kontrol edilecek. Vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla hazırlanacak otopark alanı ve seyyar tuvaletler Fen İşleri Müdürlüğü’nce kurulacak. Burhaniye Belediyesi, Arife ve bayramın 1’inci günü vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için Geriş ve Börülce mezarlıklarına, Cumhuriyet

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, düzenli olarak yaptığı temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı öncesinde hız verdi. Temizlik ekipleri pazar yerleri, sokaklar ve ibadethanelerin yanı sıra kurban satış ve kesim alanlarının temizliği ve hijyeni konusunda hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram öncesi yoğun alışverişlerin yapılacağı pazaryerlerini de büyük bir özenle temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca kurban satış ve kesim yerlerinin günlük temizliğinden sorumlu olacak.