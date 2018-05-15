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15 Mayıs 2018 11:10

Burhaniye Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusu

Burhaniye Meslek Yüksekokulunun 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreni, Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapıldı.

Burhaniye Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusu

15 Mayıs 2018 11:10

Mezuniyet törenine Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir , Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.


Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner konuşmasında, “Ülkemizin en büyük gücü ve avantajı iyi yetişmiş, bilgili donanımlı insan gücüdür. Sizler bu insan kaynağının potansiyel mensupları olarak, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın kişiler olarak kendiniz, çevreniz ve ülkeniz için çalışacak ve üreteceksiniz. Mevcut becerilerinizi geliştirin, yeni beceriler kazanmak ve kendinizi geliştirmek için gayret edin. Başkalarına faydalı olun, dürüstlük ve ahlakin yolundan ayrılmayın. Burhaniye’nin gönüllü elçisi olun, buraya değer kattınız, buranın bir parçası oldunuz, mezun olunca Burhaniye’yi unutmayın. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum, Allah yolunuzu açık etsin. Diplomalarınız hayırlı olsun” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner, okul ikincisinin diploma ve hediyelerini takdim etti.




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