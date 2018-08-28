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28 Ağustos 2018 13:28

Burhaniye organik tarım merkezi oluyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde organik tarım yaygınlaşıyor.

Burhaniye organik tarım merkezi oluyor

28 Ağustos 2018 13:28


Kaymakamlık, belediye ve Ziraat Odası’nın da desteğini alan Kırtıklı köyündeki çiftçilerin organik üretimde başarılı olması, çevre köylerdeki çiftçileri de heveslendirdi. Karadere, Korucaoluk ve Hacıbozlar köylerindeki çiftçilerin de organik üretim için harekete geçtiğini belirten Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, organik pazarın büyümesini istediklerini söyledi. Belediyenin hazırladığı ‘Kırtık Köyü Organik Tarım Pazarı’ında satışa sunulan gıdaların rağbet gördüğünü anlatan Ali Duman, “Kırtık organik tarım için çok elverişli. Başarılı bir üretim yapıyorlar. Korucaoluk, Karadere ve Hacıbozlar kırsal mahallelerindeki çiftçiler de organik üretim için teşebbüste bulundu. Organik mahsûller yazlıkçılar tarafından çok rağbet görüyor. İlçemizdeki organik pazarın büyümesini istiyoruz” dedi.


Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara da, “Organik tarıma çevre köylerden de ilgi olması çok güzel. Mahsûl çeşidini artırmak için çalışıyoruz. Kışın satmak için reçel ve salça da üreteceğiz. İlçemizin organik merkezi olmasını istiyoruz” dedi.




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