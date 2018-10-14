Burhaniye Projelerle kazanacak

Burhaniye'nin ekonomik hayatına katkıda bulunacak üzere projelerin hazırlanmasını desteklemek amacıyla ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Projeye Döngüsü Yönetimi Eğitiminin ilk kursiyer grubuna, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban ve ilçe Halk Eğitim Müdür vekili Fatma Dereli'nin katılımlarıyla sertifikaları dağıtıldı

Sertifika dağıtım programında konuşan Kaymakam Öner, “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminin önemine inanıyoruz. Yürütülen eğitim çalışmalarının ardından projeler sayesinde ilçemize ulusal ve uluslararası alanlardan ulaştırılacak hizmetler, kamu ve özel sektörün hizmet kalitelerini arttıracaktır. İlçemize ekonomik anlamda destekleyici nitelikte katkı sağlayacak. Bu kapsamda, kursiyerlerden proje fikirleri bekliyoruz. Kaymakamlık olarak hazırlanan projelerin takipçisi ve destekçisi olacağız” dedi. Söz konusu eğitimin verileceği salonun tahsisi konusunda desteklerini esirgemeyen, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban ve ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerine teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, katılımcılara yürütecekleri proje çalışmalarında başarılar diledi.