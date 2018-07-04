Burhaniye pullarda tanıtılacak

Belediyeye özel pullar hem posta hizmetlerinde kullanılacak hem de Burhaniye’nin yurt içi ve yurt dışı tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere özel pul bastırdı. PTT tarafından Burhaniye Belediyesi için özel olarak tasarlanan pullar, Balıkesir PTT Başmüdür Vekili Salim Kaplan ve Burhaniye PTT Müdürü Süleyman Çelebi tarafından Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır’a teslim edildi.

Burhaniye Belediyesi’ne özel olarak hazırlanan pullarda 4 farklı görsel kullanıldı. Üzerinde; Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası, Burhaniye Yat Limanı, Burhaniye/Ören Karataş ve Mavi Bayraklı Plajların yer aldığı pullar, PTT tarafından belediyeye özel olarak basıldı. Böylece, bir kişisel pul üzerinde mavi bayraklı plaj görseli dünyada ilk defa Burhaniye’de kullanılmış oldu.

Kişisel pullar, davetiyelerde özel günlere ait güzel birer anı olarak da işlev görüyor. PTT’nin kişisel pul hizmetinden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fotoğraf, amblem, şirket logosu gibi seçtikleri görsellerle, evlilik yıl dönümü, kuruluş kutlamaları, Anneler Günü, mezuniyet töreni, doğum günleri, bayramlar gibi özel günler için de pul bastırabiliyor. Pullar, PTT kayıtlarına geçtiğinde flatelik olarak da değer kazanıyor.

Kişisel pulların Burhaniye’nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Necdet Uysal, pulların bir ülkenin kültür ve tanıtımındaki yerine değinerek, “Pullar küçük birer kâğıt parçası olmaktan öte eşsiz bir bilgi ve kültür hazinesidir. Biz de hem belediyemizin hem ilçemizin farklı özelliklerini, kültürel ve tarihi değerlerini üzerinde barındıran pulları kullanmak istedik. Ülkenin en önemli kurumlarından biri olan PTT’ye, bu özel ve güzel hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.