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09 Temmuz 2018 12:08

Burhaniye Sağlıklı Kentler Yarışması’na 2 projeyle gidiyor

Burhaniye ilçesinde, Sosyal belediyecilik anlayışını titizlikle sürdüren Burhaniye Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin başarılı, sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla her yıl düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na bu yıl 2 projeyle katılıyor.

Burhaniye Sağlıklı Kentler Yarışması’na 2 projeyle gidiyor

09 Temmuz 2018 12:08

Burhaniye Belediyesi’nin uzun zamandır başarıyla sürdürdüğü ‘Yalnız Değilsiniz’ ve ‘Minik Eller’ projeleri, Sosyal Sorumluluk kategorisinde yarışacak.


Avrupa’da 20 yılı aşkın süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak 2005 yılında kurulan ve Sağlıklı Şehirler Projesi rehberliğinde yerel yönetimleri bir araya getiren Sağlıklı Kentler Birliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenliyor. Burhaniye Belediyesi yarışmaya, ‘Yalnız Değilsiniz’ ve ‘Minik Eller’ projeleriyle katılıyor. Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 ayrı kategoride verilecek Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Ekim ayında sahiplerini bulacak.




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