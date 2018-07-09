Burhaniye Sağlıklı Kentler Yarışması’na 2 projeyle gidiyor

Burhaniye Belediyesi’nin uzun zamandır başarıyla sürdürdüğü ‘Yalnız Değilsiniz’ ve ‘Minik Eller’ projeleri, Sosyal Sorumluluk kategorisinde yarışacak.

Avrupa’da 20 yılı aşkın süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak 2005 yılında kurulan ve Sağlıklı Şehirler Projesi rehberliğinde yerel yönetimleri bir araya getiren Sağlıklı Kentler Birliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenliyor. Burhaniye Belediyesi yarışmaya, ‘Yalnız Değilsiniz’ ve ‘Minik Eller’ projeleriyle katılıyor. Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 ayrı kategoride verilecek Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Ekim ayında sahiplerini bulacak.