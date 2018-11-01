Burhaniye şeker otu üretim merkezi oldu

Burhaniye ilçesinde, asker emeklisi Selahattin Güvenç'in 12 yıl önce başlattığı stevia (şeker otu) üretiminden olumlu sonuçlar alınırken, bu sezon toplanan 3 ton kuru stevia yaprağı da ekstresini çıkarmak üzere fabrikaya gönderildi. Ana vatanı Paraguay ve Brezilya gibi ülkelerin olduğu stevianın kurutulan yapraklarını üreten Güvenç, işlenmek üzere Düzce'deki fabrikaya gönderdi.

Burhaniye'de 12 yıl önce dışarıdan getirdiği birkaç fide ile stevia üretimine başlayan Selahattin Güvenç, büyük başarı sağlarken, birkaç yıldır ürettiği stevia fidelerini yurdun değişik yerlerindeki çiftçilere gönderdi. Çiftçilerin ürettiği stevia yapraklarını öğütüp çuvallayan Selahattin Güvenç, ilk parti ürünü Düzce'deki ekstrasyon fabrikasına gönderdi.

Tıbbi aromatik bitkilerin ilaç sanayine ham madde olacağını anlatan Güvenç, “Burhaniye de yıllar önce tıbbi aromatik bitki olan stevia üretimine başladık. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine fide gönderdik. Çiftçiler bunu üretmeye başladı. Şimdi bunun sonucunu alıyoruz. Yani çiftçilerin ürettiği yapraklar buraya geldi toplandı. Düzce'de kurulu ekstrasyon tesisine ekstresini çıkarmak üzere gönderiyoruz. Yani çiftçi ile sanayii buluşturduk. Artık bundan sonraki hedefimiz, 5 Üniversite ile çalışarak, işbirliği yaparak tıbbi aromatik bitkilerin ekstrelerini çıkarıp ilaç sektörüne etken madde sağlamak. Avrupa farmokopisine göre ham madde üretimi olacak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu konuda Türkiye iddialı olacaktır. Devletin verdiği destekle bizde ülkemizi lider yapacağız bu konuda. Çünkü, tıbbı aromatik bitkilerin 3 bin 600'ü, bir kısmı endemik olmak üzere sadece Türkiye'de yetişmektedir. Biz bunu değerlendirip aynı zamanda ülkemize ait bu bitkilerin ekonomik değerini yükseltmek istiyoruz. Dolayısıyla çiftçimize ve ülkemize ekonomik olarak katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Stevia üretiminde çalışan Aysel Çetirkaya, “5 senedir burada çalışıyorum. İşimden de memnunum. Stevia, diyabet hastalarına çak faydalıdır. Ben kendimde diyabet hastasıyım. Faydasını çok gördüm” dedi. Orhan Atik ise, “ Lise öğrencisiyim. Tatil günleri bu tarlada çalışıyorum. Stevia şeker hastaları için çok faydalıdır. Türkiye'nin her tarafına fide gönderiyoruz” dedi.